Mateo desafía a Alberto: "No tienes cojones de enfrentarte a esta situación"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 | NO DIGAS ADIÓS

Mateo no soporta al nuevo Alberto serio y atormentado. Su mejor amigo no es así, nunca ha sido así y no se lo va a permitir. Al ver que no hay vuelta atrás y que Alberto tiene la mayoría de acciones Mateo se enfrenta a él llamándole cobarde por huir. "Asume que Ana te dejo y la entiendo". Alberto entra en cólera al escuchar los reproches de su amigo y comienza una pelea que termina en risas absurdas por la situación. ¿Conseguirá Mateo que Alberto entre en razón?