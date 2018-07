Clara teme que Mateo suspenda la boda por su padre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 15 TEMPORADA 3 | ¿VIVAN LOS NOVIOS?

Clara y Mateo ya viven juntos y preparan con ilusión y miedo su inminente enlace. La visita de las 'madres' de Mateo pone de los nervios a los novios pero no es lo único que les saca de sus casillas. La idea de que el padre de Mateo vaya a la boda saca a Mateo de sus casillas, no quiere verle ese día o suspenderá la boda. Clara no puede creer que Mateo sea capaz de suspender algo que creía importante para ambos...