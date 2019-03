Ana siente que ha fracasado y regresa a su puesto de costurera

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 TEMPORADA 3 | GOLPE DE EFECTO

Ana no consigue levantar cabeza tras lo ocurrido en el desfile. La sobrina de don Emilio piensa mucho sobre lo sucedido y con decisión se viste con su bata blanca de costurera y regresa al taller. Sus compañeras no dan crédito a lo que ven. Todos tratan de abrir los ojos a Ana, en especial Raúl de la Riva que intenta que su amiga no tire por la borda todo su talento y esfuerzo. "No he logrado nada, solo ser la comidilla de toda la ciudad", contesta una tajante Ana. ¿Volverá a diseñar?