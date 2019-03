AVANCE | ESTA NOCHE A LAS 22:30

La hija de Esteban, entra a trabajar a las Galerías Velvet por orden de su padre, pero a Lucía no parece hacerle mucha gracia el hecho de trabajar para otros y no hacer lo que le plazca. Lucía una niña malcriada y algo rebelde que hará la vida en las Galerías algo más difícil. Esta noche no te pierdas un nuevo capítulo de Velvet a las 22:30 horas en Antena 3.