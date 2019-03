Lee la carta de Ana en la que deja a Alberto y escucha la nueva carta narrada por Miguel Ángel Silvestre

En esta nueva entrega de Velvet 360 tenemos muchas exclusivas para tí.

¿Quieres leer la carta en la que Ana deja a Alberto?, presta atención a la almohada de su habitación... Al lado, en la mesilla podrás ver en detalle el anillo de compromiso que Alberto regala a Ana. Es el mejor recuerdo que tiene Alberto de su madre.

Disfruta con las secuencias eliminadas que encontrarás en los distintos escenarios.

En exclusiva, la segunda carta que Alberto envía a Ana desde Londres, busca en la maleta de Ana donde las guarda todas... Te mostramos un adelanto, escúchala íntegra en 'Velvet 360'

Londres, 15 de octubre de 1951

Querida Ana,

Hace casi un mes que te escribí la primera carta y no sé nada de ti... No sé si la has recibido pero imagino que no... No puedo pensar que lo hayas hecho y no quieras saber nada de mí... Me niego a pensar eso porque estoy seguro de que estarás echándome de menos tanto como yo a ti. Que también te cuesta dormir por las noches y te falla el apetito, y.... que cuando la gente te pregunta por qué ya no sonríes, la respuesta es siempre la misma... Todo me recuerda a ti.

Le he pedido a un amigo que te envíe esta carta... Sé que en cuanto veas a Philipe Ray en el remite sabrás que soy yo. Espero que eso haga que la recibas... Si no ya no sé qué voy a hacer, Ana...