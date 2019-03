¿Hasta cuando Blanca y Max podrán mantener en secreto su relación?

TÚ OPINAS SOBRE EL CAPÍTULO 2 TEMP. 2 | REMONTANDO EL VUELO

Parece que doña Blanca, la jefa del taller, no está dispuesta a que la relación con Max vaya más allá de lo que simplemente es, algo que tal vez el joven parece no estar dispuesto a aceptar. Blanca quiere mantener en secreto lo que sucede entre ellos pero a Max no le importaría gritarlo a los cuatro vientos. Una relación de dos con dos formas de vivirla tan diferentes... ¿Darán el gran paso y harán pública su relación?