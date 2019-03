Sara entra en pánico: "Lo más probable es que no haya supervivientes"

EL DIARIO DE VELVET CON SARA ORTEGA

Sara no da crédito a las noticias, un avión se ha estrellado dirección La Habana y no han confirmado la compañía, podría ser Airsa... Sara sabe que Alberto había cogido un avión con ese destino. La incertidumbre y el pánico se apodera de la amiga y ex amante de Alberto. ¿Cómo va a ser capaz de confesarle a Ana la verdad?. La tragedia inunda las Galerías Velvet...