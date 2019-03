El nombramiento de Lucía como costurera tendrá graves consecuencias

EL DIARIO DE VELVET

Lucía está indignada con su padre por hacerla trabajar como costurera en el taller de las Galerías. Después de mucho tiempo separada de él, no tolerará que ahora llegue a su vida para obligarla a hacer algo que no le gusta y para lo que ella no está hecha. No le tiene miedo ni a él ni a nadie y lo de ser costurera tendrá consecuencias. Llega a 'Velvet' para dar guerra y seguro que será el quebradero de cabeza su maestra Rita, el diseñador Raúl de la Riva y muchos otros.