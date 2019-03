Ana tiene dudas sobre lo que siente por Carlos

AVANCE CAPÍTULO 11 | 'EL DÍA DE LOS ENAMORADOS'

Llega el día de los enamorados a 'Velvet' pero no todo va a ser amor. Pese a que Esteban y Clara están en el mejor momento a la par que Rita y Pedro. Clara se da cuenta de que es un juguete en manos de Mateo y Lucas. Sin embargo Ana, que no puede evitar estar cerca de Alberto, cada vez duda más sobre lo que siente por Carlos. Por otra parte, don Emilio no está dispuesto a volver a perder a Isabel. ¿Qué sucederá el día de los enamorados en las galerías? El próximo lunes a las 22:30 en Antena 3 #HayVelvetYloSabes