“Si tuvieras dignidad, no harías esto”: Esme advierte a Zerrin que jamás logrará separar a Seyran y Ferit

Después de que Seyran le contara todo sobre su matrimonio con Ferit y su relación con Pelin, Esme no ha dudado en presentarse en la casa de Pelin para hablar directamente con su madre, Zerrin.

Desde el primer momento, la tensión ha sido evidente. Zerrin, sin filtros ni miramientos, ha intentado humillarlas: "Vendisteis a Seyran por unas tierras y unas casas", ha dicho con desprecio.

Pero eso no ha sido todo. Zerrin también ha ofrecido un gran terreno a cambio de que Seyran acepte el divorcio de inmediato. Además, ha sacado a relucir el pasado de Seyran con Yusuf, soltando otra dura acusación: "Habéis hecho todas las desvergüenzas posibles".

Por un instante, Esme se ha quedado bloqueada, pero no ha permitido que la insulten sin defenderse: "Mi hija y su marido se quieren. Son jóvenes, recién casados… Por supuesto que discuten, pero su matrimonio es de amor".

Ha reconocido sus errores como madre, pero ha dejado claro que Ferit es un buen esposo para Seyran. Después, con la cabeza alta, ha recordado que ni en la familia de Ferit ni en la suya ha habido jamás un divorcio, y no lo habrá.

Antes de marcharse con su hija, ha dejado claro lo que piensa de ella: "Cuando te miro, veo a una mujer que no conoce la decencia, los modales ni la cortesía. No puedes enseñarle a tu hija lo que es el honor. No puedes. Si tuvieras un poco de dignidad, no intentarías juntar a tu hija con un hombre divorciado".