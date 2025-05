Kazim se enfrenta a los Korhan en el hospital: “Nos habéis arrojado a los brazos de unos psicópatas”

La tensión no puede ser mayor. Ferit lucha por su vida en quirófano… y en el hospital, Kazim ha estallado como pocas veces. Delante de Halis y toda la familia Korhan, se ha plantado con una advertencia que nadie esperaba. “No nos vamos a mover de aquí hasta que sepamos que Ferit está bien”, ha dicho.

Y acto seguido, ha descargado toda su rabia: “Te confié a mi hija. Y por si fuera poco, también te di a la otra. ¿Y el resultado? Que nos habéis arrojado a los brazos de esos psicópatas de Saffet y sus nietos. Nos habéis tratado como si fuéramos perros”.

Las palabras de Kazim han resonado como un puñetazo. Ha recordado que Seyran y Suna han estado a punto de perderlo todo, y no va a tolerar más humillaciones.

Orhan, con las emociones a flor de piel, le ha respondido que solo puede pensar en Ferit, que se debate entre la vida y la muerte. Pero Kazim no ha dado un paso atrás: hasta que no escuche buenas noticias… no piensa moverse del hospital.