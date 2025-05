“Hazlo y me verás en mi funeral”: Hattuç amenaza con quitarse la vida para evitar que Halis se pierda en la venganza

Halis ha confesado a Hattuç que siente el corazón roto y que no puede quedarse de brazos cruzados tras lo que los Ihsanli le han hecho a su nieto.

Pero Hattuç ha frenado su rabia. Le ha dicho que no piense en represalias, que no alimente más odio. “Saffet dijo que os ibais a casar… ¿no quieres hacerle daño a tu querido marido?”, le ha soltado Halis lleno de celos.

Hattuç ha negado esa posibilidad. Ella solo se casaría con él porque siempre ha sido su gran amor. Luego, le ha dicho que no sabe cuánto tiempo le queda, pero que su final no está muy lejos, y le ha pedido una sola cosa: que no se vengue: “Considera esto mi último deseo”.

Las palabras han sido duras y muy claras: “Tienes que mirar hacia el futuro. No quiero que hagas algo imperdonable”. Hattuç ha contado que ha hablado con Saffet y que Tarik está dispuesto a entregarse a la policía, pero solo si Halis promete, por su honor, no vengarse.

Y si no lo hace, ella ha sido tajante: “Una vez, cuando era joven, intenté quitarme la vida. Si no lo impides… haré ahora lo que no pude hacer entonces”. Le ha dicho que irá a su propio funeral si eso es necesario para protegerlo.

“Solo pretendo que no te pase nada. Que nadie te haga daño. Te pido que lo dejes pasar, para poder darte mi bendición”. Y Halis, con el corazón encogido, ha aceptado… por amor a ella.