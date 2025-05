Seyran desmonta a İfakat con una verdad que no puede negar: está liada con su cuñado

La tensión ha estallado en el baño del hospital. Seyran e İfakat han tenido su enfrentamiento más duro hasta ahora, una conversación llena de reproches, amenazas… y una verdad que llevaba demasiado tiempo callada.

İfakat ha dejado claro que no permitirá que Seyran vuelva a la mansión. Pero ella se ha mantenido firme: “No voy a dejar a Ferit en toda mi vida. Aunque sea mi muerte, nunca lo abandonaré”.

Dejándose llevar por la rabia, İfakat la ha cogido por el cuello para ahogarla, acusándola de solo querer fama y dinero. En ese instante, Seyran ha respondido con la verdad que llevaba tiempo callando: “No me confundas contigo. ¿Por qué no te fuiste cuando murió tu marido? ¿Te quedaste por las comodidades que te dan los Korhan o por el amor que sientes por el hermano de tu difunto esposo?”.

Y entonces ha dicho lo que ya no podía ocultar más: vio a İfakat besándose con Orhan. “Eres una inmoral. Yo he guardado silencio solo para no hacerle daño a Ferit”, le ha advertido.

Antes de salir del baño, Seyran ha dejado claro que ya nada será como antes: “Desde hoy, no me manda nadie. Ten mucho cuidado con lo que haces”.