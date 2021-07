Más amenazas de muerte en ‘Tierra Amarga’: Demir da un ultimátum al hermano de Züleyha

Cuando llegó a Adana, Demir no sabía muy bien quien era, sin embargo se acaba enterando de su verdadera identidad, pues es el hermano no el primo de Züleyha. Demir, que pierde fácilmente los papeles, le engaña para que se suba al coche y acaban en medio del campo. Este sabe quién es, que hacía con Züleyha, y no va a consentir que molesten a su amada.

¿Le habrá dado una segunda oportunidad?