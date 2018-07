Capítulo 2 'Todos son héroes'

Julia escribe una carta a su madre en la que le habla sobre la recuperación de Pedro, pero no todo son buenas noticias. La certeza de que Andrés está muerto es cada vez mayor y la joven no puede soportar vivir con la idea de no volver a verle. Julia llora cerca de un precipicio a punto de caer. Esta noche, segundo capítulo de 'Tiempos de guerra' a las 22:30 horas en Antena 3.