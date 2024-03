Jesús le ha dado una gran sorpresa a Begoña: ¡Podrá trabajar como enfermera!

Begoña le ha comunicado a Luz que Jesús no le da permiso para trabajar con ella como enfermera, lo que ha indignado a la médico, pues sabe lo que disfruta atendiendo pacientes. ¡Hasta le brillan los ojos!

No ha sido una decepción para Begoña, pues lleva muchos años sin ejercer, pero Luz sabe que no ha sido por falta de ganas, sino porque su marido no se lo ha permitido: “Tienes que luchar por lo que quieres”

Como le ha explicado Begoña a Luz, ella y Jesús llegaron al acuerdo de centrarse en formar una familia, y ella tiene que cumplirlo. ¡Todo sería más fácil si Jesús cumpliera sus acuerdos!

La conversación ha terminado con la aparición de Jesús. El empresario ha hecho inmensamente feliz a Begoña cuando se ha disculpado por su actitud y le ha dado su permiso para trabajar como enfermera.

“Solo por ver esa sonrisa en tu cara, ha valido la pena cambiar de actitud”, ha dicho Jesús en un tono mucho más amable de lo normal.

¿Volverá a cambiar de opinión Jesús? ¿Soportará que su mujer tenga un trabajo fuera de casa?