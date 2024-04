Fina le pide consejo a Luz sobre la enfermedad de su padre: "Hazle feliz el tiempo que le quede"

Fina ha descubierto que su padre está muy enfermo y ha discutido con él.

Isidro quiere vivir su vida de forma normal, no quiere que nadie se compadezca de él. Por ello, la joven solo ha podido ir a ver a Luz para intentar recopilar algo de información. Pero ella no puede dársela, es confidencial del paciente e Isidro no quiere que su hija sepa nada sobre su enfermedad. ¡Quiere seguir viviendo su vida de manera normal!

"Hazle feliz el tiempo que le quede", le dice Luz a la joven dependienta. Fina, sin poder contener las lágrimas, es más consciente que nunca de que a Isidro no le queda mucho tiempo.

¿Qué va a hacer? ¿Tratará de buscar una cura para su corazón?