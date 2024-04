Digna interviene y le cuenta a Fina la verdad sobre la enfermedad de su padre: "La situación es muy grave"

Digna sabe que Isidro está roto desde que Fina le ha dicho que tiene pensado mudarse a París.

El hombre está muy enfermo y justo cuando le iba a revelar la verdad a su hija, ella le ha contado su intención de marcharse, por lo que Isidro no ha querido chafarle sus planes de futuro. ¡No le ha contado nada sobre su enfermedad!

Viendo que Fina se iba a ir sin conocer la realidad, Digna, la confidente y amiga de Isidro ha decidido intervenir: ¡le ha revelado a la joven que su padre está muy grave!

Fina, al recibir la noticia de que la vida de su padre puede acabarse pronto, no ha podido parar de llorar desconsoladamente: "¿Por qué la vida no me da tregua?", se ha lamentado la joven.

¿Qué va a pasar ahora con su futuro? ¿Se irá a París?