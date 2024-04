Digna pone en su sitio a Jesús: "Tu madre estaría avergonzada de ti"

A Jesús no le ha sentado nada bien descubrir que su tía Digna va a ser la madrina de la boda de Andrés y que, además, llevará puesta una pulsera que era de su madre. Precisamente por eso, no ha podido evitar cogerla por banda para mostrarle su desacuerdo.

Digna está cansada de la actitud de su sobrino y le dice que no tiene tiempo para soportar sus impertinencias, aunque, al ver que el tono de Jesús comienza a elevarse, su tía deja lo que está haciendo y le planta cara. ¡Está cansada de ver cómo trata a su familia!

"Soy madre de dos hombres que merecen ser felices y que no lo son porque arrastran injustamente el pecado de un hermano y la ira de un primo", le recrimina Digna. Jesús no le da ningún tipo de valor a las palabras de su tía y no cree que tenga la culpa de que Luis y Joaquín vivan enfrentados.

"Tu madre, que en paz descanse, estaría avergonzada de ti", le dice Digna duramente a su sobrino recalcando que ensucias todo lo que tocas. ¡Jesús ni siquiera sabe qué responderle a eso! ¿Cambiará en algún momento su actitud?