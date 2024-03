Digna se enfrenta a Jesús y le pone en su sitio: "Con mis hijos no se te ocurra meterte más"

Cuando Luis y Jesús tuvieron el enfrentamiento y él volvió a humillar a los Merino, el perfumista decidió dimitir en la fábrica.

Para que no se fuera a la competencia, Jesús coaccionó a Joaquín para que saboteara la contratación de su hermano por la empresa de la competencia. ¡Él no quería hacerlo! Pero no tenía otra opción, si no lo hacía, su primo le amenazó con echarles a él y a Gema a la calle, y tuvo que velar por su familia.

Digna se ha enterado de todo esto tras una confesión de Joaquín, quien está muy arrepentido, y ha decidido plantarle cara a su sobrino... ¡Está harta de que les manipule!

La matriarca de los Merino ha decidido defender a su familia, en especial a sus dos hijos: ¡Está harta de que su sobrino les haga la vida imposible! Una cosa es que se meta con ella, y otra diferente que se meta con sus hijos: "A ellos déjalos tranquilos". Tras reprocharle truncar la carrera de Luis y haber manipulado a Joaquín, la matriarca ha amenazado a su sobrino: si vuelve a meterse con sus hijos, no descansará hasta hacerle beber de su propia medicina.

¿Hará caso Jesús a su tía y les dejará en paz? ¿Cumplirá Digna con lo dicho? ¿Tomará Jesús represalias con Joaquín por habérselo contado a su madre?