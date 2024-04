Fina no soporta la presión y le confiesa a Marta la verdad: “Claudia ha intentado quitarse la vida”

Carmen y Fina han decidido cubrir a Claudia ante Marta. Las dos le han dicho que su compañera ha pasado la noche en el hospital porque estaba indispuesta, ya que creen que la verdad podría hacer peligrar su puesto en la empresa.

Como Fina no acudió a su cita en la ópera, Marta lleva todo el día mostrándose borde y distante con ella. Aunque ha intentado hacer ver como que no le importaba, su actitud la delata y se nota demasiado que está molesta con Fina.

Fina no aguanta más la tensión y le dice a Marta que cree que está siendo muy injusta con Claudia y le pide que si tiene algún problema con ella, se lo diga. “Últimamente creo que te he dado demasiadas confianzas y creo que estás abusando de ello”, le dice mirándola muy seria.

Al ver que la tensión entre ellas no se calma, Fina no aguanta más le cuenta la verdad: Claudia ha intentado suicidarse. La cara de Marta cambia por completo y enseguida entiende la actitud de las tres trabajadoras. La hija de Damián no puede evitar abrazar a Fina después de lo ocurrido. ¿Podrán retomar su relación de amistad en el punto en el que la habían dejado?