Jesús se ve obligado a pedirle disculpas a Luis y le readmite... ¡Dándole un porcentaje por las ventas del nuevo perfumen!

Damián y Marta han presionado a Jesús para que le pida disculpas a su primo Luis. Por su culpa casi le pierden y es de los mejores perfumistas de España.

Pero el ego de Jesús no es tan fácil de gestionar, y sus disculpas no han sido las más sinceras del mundo: "Es mi manera de decirte que no te vas a quedar en la puñetera calle". El primogénito de la Reina le mejora muchísimo las condiciones de volver a la fábrica pero a Luis eso no le importa... ¡Solo quiere que su primo le pida perdón por ofender a los Merino!

Obligado y delante de Andrés, Marta y Damián, Jesús le pide disculpas por todas las humillaciones a las que le ha sometido.

Luis se quedará en la fábrica tras oír su perdón y además exige un 3% de beneficios de lo que dé su nuevo perfumen... Aunque Jesús se negaba, Damián ha aceptado. ¡El perfumista vuelve a la fábrica!