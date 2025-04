¡La conciencia le juega una mala pasada a Digna! Tiene remordimientos por ocultarle a Damián la verdad sobre la muerte de su hijo

Digna estaba en el hospital durmiendo junto a Luis cuando ha tenido una terrible pesadilla.

La matriarca ha recordado el momento del disparo cuando el accidente tuvo lugar y Jesús terminó por perder la vida... ¡Le va a pesar toda la vida!

La mujer ha soñado con que Damián se enteraba de todo y la acusaba de mentirosa y de haber matado a su hijo... Pero nada era realidad, todo fruto de una pesadilla.

Damián le ha sorprendido "pidiendo perdón" pero no ha escuchado nada más. Lo que no sabe, es que a la mujer le pesa estar ocultándole la verdad sobre la muerte de Jesús. ¿qué pasaría si en algún momento lo descubriera?

El patriarca ha intentado consolar a Digna, y han terminado por abrazarse... ¿Acabará confesando todo?

