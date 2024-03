Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gema pone a Joaquín en un apuro: "O tu hermano o nosotros"

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad se verá la gran tensión existente entre la familia Merino.

Luis reprocha a su hermano que no se alegre por él y le deja claro que no volverá a trabajar para Jesús de la Reina. ¡Cualquier trabajo es mejor que aguantar su primo! Él le dejó claro que no le necesitaba y no quiere volver a la fábrica por ello.

Gema tampoco se ha quedado callada. Ha reprochado a Digna que jamás mire por el beneficio de Joaquín y ha advertido a su marido: “O tu hermano o nosotros”. ¿Qué decidirá Joaquín?

María ha tomado una decisión importante: regresa a Jaca. Begoña no se quita la duda de la cabeza y decide preguntar a Andrés: ¿La decisión de María tiene que ver con ella?

Mañana a las 15:45h un nuevo capítulo de Sueños de libertad.