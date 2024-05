Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián echa a Luz del dispensario para darle su puesto a Jaime

Desde que Jesús sufrió el accidente y cayó enfermo, Andrés está mucho más unido a su hermano mayor, y cada vez comprende mejor todos sus comportamientos, mientras se reprocha a sí mismo todo el tiempo perdido con él.

Carmen no deja de preocuparse por el estado de Claudia, y no soporta que su amiga tenga que pasar por todo el embarazo sola a escondidas de Tasio. Sin embargo, la extremeña tiene muy claro cómo va a hacer las cosas y no habrá nadie que la detenga.

Por otro lado, Damián no soporta las diferencias que separan el matrimonio de su hija. Por ello, para que Jaime no tenga que irse a trabajar a Madrid, le ofrecerá encargarse del dispensario. Pero… ¿Qué ocurrirá con Luz?

Gonzalo da un paso más en su plan de sabotaje a la fábrica para hacerse con la documentación de Luis, pero los Merino casi le pillan… ¡con las manos en la masa! ¿Cuánto tardarán en descubrirle?

¡No te pierdas esto y mucho más en el próximo capítulo de Sueños de libertad!