Andrés, atormentado por la culpa: ¡se siente responsable de la caída de María!

Todos en casa de los De La Reina sieguen en shock con el accidente de María. La joven ha sobrevivido a la brutal caída, pero su estado es grave: no siente las piernas.

María está destrozada y le echa toda la culpa a Andrés de lo ocurrido cuando, además, él ya se sentía bastante culpable.

No puede dejar de pensar en lo ocurrido y la culpa le atormenta. Aunque tanto Marta como Begoña lo apoyan y le recuerdan que él no es culpable y que todo fue un accidente; él no puede dejar de sentirse culpable.

Además, María podría estar pensando en denunciarle. ¿Qué pasará?