Capítulo 263 de Sueños de libertad; 13 de marzo: Don Pedro preparar el terreno para tomar el control de la empresa

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto...

Digna, emocionada, le ha contado a sus hijos que Julia ya sabe que es una Merino. Está deseando contarle que es su abuela, pero todavía no ha hablado con ella.

Las cosas están muy revueltas en la fábrica. Los empleados no están de acuerdo con que les hayan bajado el sueldo. Mientras tanto, Don Pedro está preparando un plan para dar un golpe maestro que podría cambiarlo todo. Quiere poner a los empleados de la empresa en contra para destituir a Joaquín como directivo.

Por otro lado, Luz se ha enfrentado a Jesús. No va aceptar sus amenazas ni que vuelva a faltarle al respeto.

Marta le ha dicho a Fina que no debería acudir a su boda entre ella y Pelayo para no sufrir más. Sin embargo, la hija de Isidro le dice a Marta que ella quiere ir porque, en ese momento, se imaginará que es con ella con quien se está casando y no con Pelayo.

Además, Jesús está devastado desde que Julia le ha rechazado tras descubrir que Jesús no es su padre biológico. El empresario le ha confesado a María que está pensando renunciar a todo y marcharse a París con la niña, cansado de seguir luchando contra su familia.

En medio de su desesperación, la pequeña le confesará a Jesús que para ella sigue siendo su padre porque siempre la ha cuidado, que le quiere y que no piensa separarse de su lado. ¡No te pierdas todo lo que ha pasado en el último capítulo de Sueños de libertad!