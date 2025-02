Capítulo 243 de Sueños de libertad; 11 de febrero: revuelo en los De la Reina y los Merino por la situación de Andrés

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Los ánimos están muy revueltos en las familias De la Reina y Merino tras la filtración a la prensa de la detención de Andrés.

Don Pedro que sabe que esto está pasando, está calentando los ánimos exigiendo responsabilidades, y ha pedido que sea su hermana Irene, de confianza, quien ejerza de secretaria de la empresa. ¡No pueden confiar en nadie!

Además, ha intentado que todos voten a favor de quitarle a Andrés su porcentaje de acciones de las perfumerías, pero Marta, Tasio y los Merino han defendido al joven.

Como no podía dejarlo estar, ha ido a la cárcel para intentar manipularle y que sea él quien las ceda, pero Andrés no se ha achantado: no venderá sus acciones. Don Pedro le ha jurado que logrará echarle de la fábrica...

