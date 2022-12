Lydia Bosch: "El estigma de Luisa es el no haber podido engendrar a su propia hija"

Hay mucha ilusión, mucha calidad y calidez en esta serie.

Sentada al lado del piano de su suegro en la ficción, Lydia Bosch nos recibe para hablaros de Luisa Vergel, su personaje en 'Sin Identidad'.

Luisa viene de una buena familia, con una educación religiosa muy estricta que vive la vida que le han enseñado a vivir. "Vive esa vida aunque con eso tenga que hipotecar sus propios sentimientos y deseos", confiesa la actriz.

Una mujer absolutamente entregada a su familia y que tiene un estigma, una herida muy fuerte para ella y es el no haber podido tener a su propia hija y más en la sociedad y en la época que le sucede. "Cómo si fuera una mujer incompleta lo vive con un poco de vergüenza" asegura.

Lydia se ha atrevido a opinar sobre los defectos y virtudes de su personaje, del que ha dicho que le pesa demasiado el qué dirán, pero que quiere por encima de todo a su familia.

"Todos los cimientos de su familia empiezan a tambalearse y todo lo que ha conseguido a base de dolor y sufrimiento empieza a desmoronarse"

La relación con su hija María (Megan Montaner) será especial porque es el recuerdo de lo que ella no ha podido tener, "la hija que le hubiera gustado concebir pero que no es suya". No es una relación de confianza plena, nos cuenta Lydia Bosch, que afirma que siempre se va a ver una tensión entre ellas.

Cuidadosa de no desvelar mucho, Lydia nos ha contado que cuando María se entera de que es adoptada Luisa intenta ocultárselo a todo el mundo y que los secretos de su familia no salgan a la luz.

"Es una serie cuidadísima y muy bonita estéticamente porque tiene muchos ingredientes", es otro de los titulares que la actriz nos ha dejado durante la entrevista. También ha querido hablarnos de los rodajes en exteriores: "son fríos pero divertidos", comenta entre risas y apunta "ha habido una fusión muy importante entre los actores pero todos hablamos en la misma frecuencia energética".

Lydia ha querido invitar a los espectadores a ver la serie, está convencida de que si vemos el primer capítulo nos engancharemos y estaremos perdidos.

Tal y como lo ha definido la actriz, 'Sin Identidad' es una historia de una venganza con la base de la temática de los niños robados y una historia llena de heridas emocionales que van a salir a la luz a raíz de la venganza de María.