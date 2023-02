En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Yekta, más cerca que nunca de hundir a Ceylin

¡La sed de venganza de Yekta no tiene límites! En el último capítulo de ‘Secretos de familia’ pudimos ver cómo el padre de Engin seguía empeñado en culpar a Ceylin del asesinato de su hijo y estaba dispuesto a todo por verla entre rejas. Mientras tanto, la familia de Ceylin se enfrentaba a importantes problemas personales. ¡Recapitulemos!

Las pruebas de ADN concluyeron que el pelo que había en el guante de la escena del crimen era de Ilgaz, pero Pars estaba convencido de que el marido de Ceylin no estaba involucrado en el crimen y pidió que se repitiesen las pruebas. El problema es que el resultado volvió a ser el mismo. ¡Alguien estaba intentando culpar a Ilgaz! El fiscal tenía claro que había un traidor y no pararía hasta encontrarlo. ¿Descubrirá pronto que Niyazi, el policía científico de la comisaría, fue la persona que disparó a Engin?

Convencida de que Yekta estaba detrás del complot contra Ilgaz, Ceylin decidió plantarle cara. La abogada le reprochó la obsesión que tiene con ella y recientemente con su marido y le aseguró que pagaría por todo el daño que les estaba haciendo. Pero Yekta seguía en sus trece: solo quería vengar a su hijo. La joven Erguvan se lo dejó claro: “Tu hijo y tú sois los asesinos”. Eso terminó provocando… ¡la detención de Ceylin!

Por otro lado, Parla realizó una entrega que le mandó Serdar como nueva integrante de su banda. Lo que la sobrina de Ceylin no sabía era que… ¡la estaba vigilando la policía! Por suerte para ella, cuando la pararon ya había realizado la entrega y estaba ‘limpia’, aunque muy nerviosa. Cuando la joven se encontró con Çinar, que estaba viendo todo, se echó a llorar. El hermano de Ilgaz le aseguró que no le permitiría que volviese a hacer algo así. ¿Estará empezando a sentir algo por ella?

Los que sí estaba claro que sentían algo muy fuerte el uno por el otro eran Ceylin e Ilgaz. La abogada estaba muy preocupada por el complot que había contra su marido y no dudó en enfrentarse a Yekta, lo que provocó su detención. Horas después, Ilgaz consiguió liberarla, aunque no dudó en recriminarle su actitud. La joven le pidió perdón y le volvió a agradecer todo lo que hacía por ella: “Tú me curas las heridas”, le dijo. ¡Cómo nos gusta ver cómo se apoya la pareja!

Por su parte, Osman recibió la noticia de que Zümrüt, su amante, estaba esperando un hijo suyo. Además le dijo que su mujer, Aylin, la había visitado y le pidió que fuese al médico a hacerse una prueba de paternidad. Los dos sabían que si se la hacía se revelaría que, efectivamente, el bebé que esperaba era de Osman. Ante las amenazas de Aylin, el padre de Parla le dijo a Zümrüt que lo mejor era que abortase, aunque eso es algo que a ella no le hizo ninguna gracia. ¿Lo hará?

Tras descubrir que su mujer le estaba siendo infiel, Yekta delató a Laçin ante Pars. Le aseguró que mintió en su testimonio y que pudo haber sido ella quien ayudó a escapar a Engin. Su objetivo era que al tener que declarar, Laçin reconociese qué hizo y con quién. Como Yekta desconfiaba de Murat, le tendió una trampa y le hizo creer que iban a detener a su mujer. Entonces su chófer, por intentar proteger a la mujer que amaba, le dijo que estaba dispuesto a entregarse. ¿Se habrá delatado con esta acción?

Los resultados de las pruebas de ADN hicieron que Yekta estuviese más seguro que nunca de que Ilgaz puso esas pruebas falsas para intentar salvar a Ceylin de prisión. Por eso, acudió al juez y hasta al fiscal jefe para que Pars entregase el escrito en el que ordenaba la inmediata detención de Ceylin.

Agobiado por las presiones, Pars se reunió con Ilgaz y le pidió que le ayudase a redactar el escrito, pero nadie podía saberlo. ¡La acusación pedía cadena perpetua para Ceylin por el asesinato de Engin! ¿La detendrán? ¿Por qué no le contó Ilgaz a su mujer lo que iba a pasar?

