En el último capítulo de Secretos de Familia: Ilgaz pilla a los Erguvan con las manos en la masa... ¿Irá Parla a prisión?

Las mentiras han vuelto a ser las protagonistas en la relación entre Ilgaz y Ceylin... ¡y esta vez el fiscal ha pillado a su mujer con las manos en la masa! Sin embargo, antes de la catástrofe también hemos podido disfrutar de momentos románticos entre ambos. ¡Repasemos todo lo ocurrido!

Durante la escapada romántica, el fiscal Kaya y la abogada Erguvan hablan de su futuro. En un mirador, ambos atan unos trozos de tela a un árbol para pedir un deseo. Y aunque Ceylin se niega a comentarle el suyo a su marido por miedo a que no se cumpla, Ilgaz le confiesa que... ¡le encantaría tener hijos y formar una gran familia!

Çinar, siguiendo las órdenes de Ceylin investiga al hombre que le dio la información sobre el paradero de Serdar. Y para sorpresa del joven Kaya, ese hombre no es solo ayudante de Yekta; sino que... ¡grabó todo la noche del crimen y tiene pruebas que inculpan a Parla! ¿Lo utilizará en su contra?

Y ese no es el único problema al que se enfrenta el hermano de Ilgaz. Debido a su actitud distante con Parla, la joven ha decidido entregarse a la policía... ¡La joven está convencida de que solo así podrá perdonarla su amado!

No obstante, Çinar llega justo a tiempo a la comisaría y evita el desastre. “¿Recuerdas lo que me dijiste? Que no me dejarías” afirma el nieto de Merdan. Y después de unos minutos en los que ella trata de dar explicaciones, ambos se funden en un cariñoso abrazo. “Te quiero muchísimo” acaba confesando el hijo de Metin.

Ceylin acude al despacho de abogados Tilmen para hablar con Yekta... ¡está convencida de que su enemigo sabe que Parla mató a Serdar! Y, efectivamente, el falso abogado afirma que todo ha sido un plan orquestado por él para ver a su familia caer, incluso la muerte de Burak.

La joven Erguvan, que no podría soportar ver a su sobrina entre rejas, intenta negociar con Yekta su silencio. Sin embargo, lo que le pide no es nada fácil: “Matarás a alguien por mí”.

Los Erguvan, que son conscientes de que pueden inculpar pronto a Parla, están haciendo todo lo posible para que consiga escapar al extranjero. Aylin le ha pedido ayuda a Çetin, convencida de que su examante forma parte de los Servicios de Inteligencia Turcos.

Çetin le aseguró que podría conseguirle un pasaporte falso a Parla, pero que para ello necesitaría mucho dinero. La hermana de Ceylin puso la casa en venta y le dio al hombre del que se había ilusionado parte del dinero.

Sin embargo, ¡parece que eso no es suficiente! Ahora que Aylin está hospitalizada, Çetin se ha presentado en el centro médico para... ¡pedirle más dinero! Según él, han pillado al hombre que le iba a proporcionar el pasaporte. ¿La está intentando estafar?

Y no solo eso, para colmo, los tres amigos deberán enfrentarse a un nuevo asesinato... ¡Haluk ha descubierto el cadáver del periodista que entrevistó a Ilgaz la noche anterior a la publicación! ¿Quién habrá sido el artífice?

Finalmente, Ilgaz ha decidido contarle a su mujer que Parla es la asesina de Serdar... ¡pero ella ya lo sabe! Ambos se han enzarzado en una tremenda discusión por culpa de las mentiras de Ceylin. La joven abogada parece que acaba cediendo al concepto de justicia de su marido y le promete que a la mañana siguiente le llevará a su sobrina para que preste declaración.

Sin embargo, esa misma noche la joven abogada decide que es hora de ayudar a Parla a escapar y... ¡la lleva al aeropuerto! Cuando Parla está a punto de huir, Ilgaz, Eren y varios miembros de la policía irrumpen en escena. ¡Nadie se puede creer lo que está pasando!

¿Inculparán a Parla? ¿Sobrevivirá el matrimonio de Ceylin e Ilgaz? ¿Es Çetin quien dice ser? ¡No podemos esperar a que se resuelvan todas las cuestiones! No te pierdas en próximo capítulo de Secretos de familia para descubrir la verdad.