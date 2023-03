En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Se resuelve el caso de Engin… ¡Y un nuevo crimen amenaza al entorno de Ceylin e Ilgaz!

¡Las familias Kaya y Erguvan no consiguen estar ni un día tranquilas en ‘Secretos de familia’! Cuando parecía que el caso del asesinato de Engin estaba resuelto, un inesperado acontecimiento puso en peligro a las familias de Ceylin e Ilgaz. Pero para no perdernos ningún detalle… ¡Vamos a repasar todo lo que ha pasado!

Pars había llamado a declarar a Laçin a comisaría para que explicase por qué había sacado una importante cantidad de dinero del banco antes del asesinado de su hijo. Como sabía que su declaración sería clave para encerrar a Yekta, Ceylin acudió a casa de la madre de Engin para persuadirla y conseguir que mintiese en su declaración. ¡Quería que inculpase a su marido y le aseguraba que él era culpable!

Mientras tanto, Ilgaz sospechaba que Ceylin le estaba ocultando algo y comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió, en la papelera de su despacho, un sobre con un misterioso mensaje que estaba seguro que pertenecía a… ¡Engin! Aunque su teoría no tenía mucho sentido, la intuición del fiscal le decía que tirase por ahí. Ilgaz se desahogó con Eren y le dijo que lo que más le molestaba es que Ceylin no confiase en él. ¡Sentía que no la conocía!

Por su parte, Aylin recibió la esperaba prueba de paternidad que determinaría si el hijo que estaba esperando Zümrüt era de su marido. A la hermana de Ceylin le aterraba leer el resultado… ¡Se temía lo peor! Finalmente, fue la abogada la que abrió el sobre con el resultado y la que le confirmó la noticia. Aylin se vino abajo pero lo tenía claro… ¡Quería divorciarse de Osman! Algo que a su madre no le hizo ninguna gracia. ¿Será una separación definitiva?

La falsa declaración de Laçin terminó de hundir a Yekta. Ella dijo que había sido su marido el que le había pedido el dinero y le había dicho que no dijese nada a nadie antes del asesinato de Engin. ¡Pero era mentira! Cüneyt intentó presionar a Neva para que no condenase a su jefe, pero la jueza no le hizo caso… ¡Lo mandó a prisión preventiva a la espera de juicio! ¿Qué pasará cuando Yekta de que su mujer ha mentido para encerrarlo?

Ilgaz consiguió el ordenador de Ceylin y lo llevó a comisaría para intentar descubrir lo que la joven escondía. Después de rebuscar entre los archivos eliminados, encontraron… ¡El vídeo de Engin! Cuando el fiscal lo reprodujo, se quedó helado. En él, el hijo de Yekta confesaba haber planeado su propia muerte para que la joven Erguvan la presenciase. ¡Él era quién había contratado a Niyazi! Pero, ¿Por qué Ceylin no ha compartido ese vídeo con él?

Cuando Ceylin descubrió que Ilgaz había visto y entregado el vídeo de Engin en comisaría, iniciaron una fuerte discusión. El fiscal reprochó a la joven Erguvan que dejase que metiesen a Yekta en prisión sabiendo que era inocente, pero Ceylin se justificaba diciendo que era lo que el padre de Engin se merecía. Aunque no hubiera cometido el crimen, tenía otros delitos a sus espaldas.

Pero Ilgaz no fue el único que se llevó una desagradable sorpresa en el último capítulo. La policía detuvo a Çinar y a sus amigos después de que Serdar se saltase un control policial. Los jóvenes estaban muy nerviosos por si descubrían que traficaban con droga, pero lo que no se esperaban para nada era lo que la policía se encontraría en el maletero del coche en el que viajaban… ¡Un cadáver calcinado! ¿A quién pertenecerá?

