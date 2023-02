¡Por los pelos!: La policía, a punto de pillar a Parla... ¡traficando con droga!

La sobrina de Ceylin ya es una más de ‘la banda de Serdar’ en la que se dedican a negocios turbios y en la que también forman parte: Çinar, Merve y Tuğçe, la joven que recientemente ha descubierto que su padre es Eren.

Serdar manda a Parla a hacer una entrega… lo que no se puede imaginar la joven es que la policía la vigila. Tras realizar la entrega, una pareja de policías le pide que se identifiquen y la cachean ¡Han estado a punto de pillarla con las manos en la masa!

Tras ver que ‘está limpia’, Parla sigue su camino muy nervioso hasta que se encuentra con… Çinar, que lo ha visto todo. El joven ha estado vigilándola muy cerca al tener miedo de que algo malo pudiera pasarle.

Parla se echa a llorar en brazos de Çinar, quien asegura que no permitirá que vuelva a hacer ninguna entrega para Serdar, pero ella ‘haciéndose la valiente, ya que parece que empieza a sentir algo por él, le miente diciendo que tampoco ha sido para tanto: “Cuando me han parado… me ha dado un subidón”. ¿Surgirá el amor entre ellos?