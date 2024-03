¿A la tercera va la vencida?: Así han sido las tres bodas de Ceylin e Ilgaz en Secretos de familia

Si algo nos tienen acostumbrados Ilgaz y Ceylin es a sus rupturas y reconciliaciones. Su historia de amor nunca ha sido un camino de rosas y desde el principio fue complicada, aunque la química que había entre ellos era más que evidente.

Un matrimonio por conveniencia

El fiscal Kaya y la abogada Erguvan empezaron a trabajar juntos en un caso en el que a Ceylin le tocaba de lleno: el asesinato de su hermana Inci. Fiel a su estilo, la joven no dudó en utilizar formas poco éticas para intentar averiguar quien mató a su hermana. y Çinar, el hermano de Ilgaz, era el principal sospechoso.

Por otro lado, ahí estaba Ilgaz para intentar frenar los impulsos y los actos de una abogada un tanto inexperta que empezaba a ganarse un hueco en su duro corazón. Sin embargo, Ceylin volvió a salirse con la suya y obtuvo pruebas de una manera ilegal y Pars lo descubrió. El fiscal jefe sabía que Ilgaz estaba protegiendo a Ceylin y le pidió que declarase la verdad.

Ilgaz no quería mentir y traicionar a su ética profesional, a pesar de las insistencias de la abogada que le decía que lo hiciera también por su hermano, pero de repente todo dio un importante giro. El fiscal le propuso a Ceylin...¡que se casase con él! así al ser familia directa se podría acoger al derecho de no declarar y, por tanto, no tendía que mentir.

¿El resultado? un matrimonio de conveniencia que en realidad era real porque los dos no podían estar más enamorados el no del otro.

Su enlace soñado

La pareja se dio cuenta de que querían estar juntos, pero la muerte de Zafer, el padre de Ceylin, las desconfianza y muchos secretos los separaron. Ilgaz y Ceylin decidieron divorciarse y seguir sus caminos por separado. Sabían que se querían, pero también eran conscientes de que si seguían juntos solo se harían más daño.

La pareja se seguía viendo por los pasillos del juzgado y como después de la tormenta llega la calma, se dieron cuenta que no podían pasar más tiempo separados. El fiscal y la abogada volvían a casarse, pero esta vez se daban el ‘sí, quiero’ en una romántica boda que ni es sus mejores sueños se hubiesen imaginado. ¡Qué bonito!

El triunfo del amor y el deseo de volver a ser una familia

La pareja se hizo una promesa. Nunca más volver a separarse mientras se siguiesen queriendo, pero la desaparición de su hija lo cambió todo. Ceylin estaba convencida de que alguien había secuestrado a Mercan mientras Ilgaz empezaba perder la esperanza y llegó a pensar que nunca más volverían a ver a su pequeña con vida. La pareja se fue distanciando y este dolor tan grande por la pérdida de su hija acabó destruyendo su amor.

Ilgaz y Ceylin volvieron a divorciarse y empezaron sus caminos por separado haciendo creer que a todos que se habían olvidado, pero no era así. Ella se convirtió en fiscal y él parecía que empezaba a acercarse a Nil, otra abogada. Nada más lejos de la realidad. Los dos seguían muy enamorados el uno del otro.

Entonces todo cambió cuando de repente una prueba les arrojó luz entre tanta oscuridad. Había una posibilidad de que Mercan estuviese viva y esa búsqueda contrarreloj fue lo que poco a poco volvió a unirlos.

Mercan estaba viva y había estado secuestrada durante dos años y medio. Tras encontrarla, la pareja tenía que decidir con quien viviría la niña. Creían que la custodia compartida sería la solución, pero entonces se dieron cuenta que la niña estaría mejor viviendo con los dos y más cuando los dos sabían perfectamente que no podían vivir el uno del otro.

Mercan consiguió lo que parecía imposible y la pareja vuelve a casarse. ¡Celebran su tercera boda! Esta vez mucho más intima y con Eren y Yekta como sus testigos. Una vez más, la pareja ha demostrado que el amor siempre acaba ganado hasta en la peor de las batallas.