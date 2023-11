Resumen del último capítulo de Secretos de Familia: Pars desaparece mientras Ilgaz y Ceylin retoman su relación

Este capítulo de Secretos de Familia nos ha dejado con un sabor agridulce. Por un lado, estamos emocionados porque #IlCey se ha reconciliado, pero estamos tristes al seguir sin noticias de Pars que sigue en paradero desconocido.¡Repasemos todo lo sucedido!

Özge le acaba confesando a Ceylin que ella ha sido la culpable del homicidio de Kesic, que acabó con la vida de su prometido. La joven está muy nerviosa, pues cree que ahora la mafia irá a por ella por haber cometido tal crimen.

La joven Erguvan decide ayudarla y le pide a Osman que les eche una mano: “Se trata de algo peligroso y secreto”. Él acepta y juntos entierran el cadáver del asesino de Ridvan en un hueco del cementerio.

Pars, por su parte, sigue desaparecido. La desesperación de Derya va aumentando, nadie sabe nada de él y cree que algo malo haya podido pasarle. Al encontrar en su despacho la carta de dimisión como fiscal jefe, su novia se teme lo peor. ¿Le estará intentando castigar por haber intentado abortar?

Al fiscal no le ha gustado nada el acercamiento entre su mujer y Ömer, no puede soportar que el hijo de su mayor enemigo pueda tener una relación estrecha con Ceylin. Entonces, él le pregunta si Ömer quiere algo con ella y le pide que no vuelva a acercarse a él: “Ese chico es peligroso”.

Sin embargo, la joven Erguvan le asegura que utilizará al hijo de Yekta para acercarse a él y destruirle. No solo eso, Ceylin afirma que le gustan los celos de Ilgaz al tratarse de una forma de actuar que jamás había visto en su marido.

La policía ha encontrado el cadáver de Kesic, que es el hijo del jefe de la mafia. Igor va a identificar el cadáver y tras confirmar que efectivamente es su hijo, el hombre estalla contra la policía y más en concreto a Ilgaz, a quien maldice: “No tengas hijos nunca”.

Çinar ha hecho un nuevo amigo, el joven le confesó haber visto a su hermana subir a una casa y gracias a él dieron con el paradero de la pequeña. Sin embargo, Tuğçe no acaba de fiarse de Eyüp.

No tardamos en descubrir la verdadera identidad de Eyüp... ¡resulta ser el hermano de Serdar! Por lo visto, el joven se está ganando la confianza de Çinar porque ha hecho un trato con Ömer. A cambio, el hijo de Yekta le manda el vídeo del asesinato de Serdar.

Ilgaz y Ceylin han logrado sobreponerse a todo lo que les separaba y... ¡se han reconciliado! En la cena, ambos son más sinceros que nunca y acaban llegando a la conclusión de que la solución para sus problemas es separar el trabajo de su relación para así proteger su matrimonio.

“No vuelvas a marcharte”, le dice Ilgaz a Ceylin al llegar a casa y ¡la pareja se besa apasionadamente! ¡Menudo momentazo!

Un joyero va a abrir su tienda en el gran bazar de Estambul cuando se da cuenta de que en una de sus vitrinas hay una mano humana dando vueltas con un mensaje en el que se puede leer: “Todos tus seres queridos: uno a uno”.

Lo más curioso es que en la mano se ha clavado una pluma que pertenecía a la hermana fallecida de Pars: Neva Seskin ¿Significará que esta mano pertenece a él?

¡Menudo capitulazo! Nos encanta que Ilgaz y Ceylin se hayan dado cuenta de lo mucho que se quieren y hayan rechazado el divorcio. Sin embargo, seguimos intrigados por conocer el paradero de Pars. ¿Qué habrá pasado con el fiscal jefe? ¿Se vengará Eyüp de Çinar? ¡No podemos esperar al próximo capítulo de Secretos de Familia para descubrirlo!