En el primer capítulo de ‘Secretos de familia’: Çinar Kaya, principal sospechoso de la muerte de Inci Erguvan

El primer capítulo de ‘Secretos de familia’ nos ha dejado sin aliento. La serie que cuenta la investigación de un asesinato ha empezado fuerte, ¡cuántos giros inesperados para comenzar con la trama!

‘Secretos de familia’ ha comenzado con el hallazgo de un cadáver dentro de un contenedor. Un vagabundo que rebuscaba en la basura encontró una maleta, ¡y dentro había un cuerpo!

Rápidamente, él y otro hombre que pasaba por allí han llamado a la policía e Ilgaz y su padre, Metin, han acudido también a la escena del crimen. El cuerpo pertenece a una persona joven, pero aún tienen que proceder a la identificación. ¿De quién se tratará?

Ceylin e Ilgaz se han encontrado por primera vez en los juzgados. La joven quería que el fiscal le diese una información sobre uno de sus clientes, pero él no quería. Ella ha decidido saltarse la ley y tratar de grabar a Kaya a escondidas… ¡Y la ha pillado!

Ilgaz no se lo ha pensado ni un momento y ha mandado a Ceylin al calabozo, ya que él no está dispuesto a saltarse las normas por nada del mundo. ¿Logrará salir de allí?

Ilgaz ha descubierto que la persona sospechosa del asesinato es su hermano Çinar. La policía ha encontrado la tarjeta de crédito que el joven le había quitado a su padre.

A pesar del complicado primer encuentro, el fiscal ha decidido que la mejor persona para defender a su hermano es Ceylin, así que la ha sacado del calabozo. Ella no sabe muy bien qué hacer, ¿por qué la ha elegido a ella de entre todos los abogados que debe conocer?

Finalmente, Ceylin ha aceptado ser la abogada de Çinar. Ilgaz y ella se han ido juntos a cenar y han tenido una conversación muy sincera.

El fiscal le ha contado a la abogada cosas sobre su hermano, ella quiere conocerlo mejor, aunque por la reacción de Metin ha podido saber que se ha metido antes en líos. Además, han hablado sobre si Ceylin sería capaz de defender a un asesino. Ella le ha planteado qué haría él si supiera que su hermano es culpable… ¿Lo entregaría a las autoridades?

El cumpleaños de Ceylin ha sido muy complicado. Su familia la estaba esperando en casa para celebrarlo, pero no ha podido ser. Al llegar, en su ordenador, tenía el regalo de su hermana Inci.

La pequeña no estaba en casa y por eso no ha podido pasar el día con ella, pero no ha querido dejar pasar un día tan especial y le ha enviado un vídeo precioso. Ceylin no ha podido evitar llorar. ¡Se quieren muchísimo!

A pesar de que Çinar dice que es inocente, y su hermano así también lo cree, las pistas que encuentra la policía cada vez se inclinan más porque realmente él es el culpable del asesinato.

Ahora, Ceylin e Ilgaz han encontrado en el coche de Metin una rebeca de mujer llena de sangre. La abogada ha intentado convencer al fiscal de esconderla, pero él no ha querido... ¡Y se lo ha contado a la policía! Esto puede hacer que Çinar pase aún más tiempo en la cárcel.

Ceylin e Ilgaz han ido a identificar a la víctima del asesinato. Antes de llegar, el fiscal ha recibido una llamada y le han dicho que han encontrado huellas en unos billetes que había en los bolsillos del pantalón de la joven. ¡Todo apunta a que ha sido él!

Al entrar a la sala, Ceylin ha recibido la peor de las noticias. Se ha quedado en shock al descubrir el nombre de la víctima… ¡Es Inci, su hermana pequeña! ¿Qué va a hacer ahora?

