Avance de Secretos de familia: El matrimonio de Ceylin e Ilgaz comienza a desmoronarse… ¿firmarán los papeles del divorcio?

Ilgaz y Ceylin han decidido romper su relación. La abogada no puede perdonar al fiscal Kaya que no haya hecho nada para evitar que su familia fuese detenida y él no le perdona a ella que le mintiese con todo lo que ha pasado con el asesinato de Serdar y que ayudase a su sobrina a escapar del país.

Ceylin se presenta en el despacho de Ilgaz con un acuerdo de divorcio. ¿Lo habrá firmado? No es la primera vez que la pareja se presenta a esta situación, pero sin duda esta vez es más dolorosa.

En el próximo capítulo, veremos a Ilgaz y Ceylin cada uno por su lado. El fiscal se ha ido de vacaciones solo para pensar y Ceylin se ha mudado al despacho para empezar una nueva etapa en solitario, pero ambos tendrán que volver a verse las caras para firmar los papeles del divorcio. ¿Acudirán a esta importante cita?

Por otro lado, Yekta tendrá que enfrentarse a la verdad y descubrirá por fin si Ömer es su hijo biológico o no. Además, Derya descubrirá que está embarazada, una noticia que no se esperaba y que pondrá su mundo patas arriba.

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Secretos de familia!