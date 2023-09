Avance de Secretos de familia: Las amenazas de muerte contra Ilgaz pondrán en peligro a todos en el juzgado

La abogada Erguvan está trabajando codo con codo con Ilgaz, a pesar de que cada día están más distanciados y siguen con la idea de divorciarse.

Mientras están investigando el caso, Ceylin se da cuenta que entre los invitados del banquete de la boda… ¡aparece Çetin, el hombre con el que su hermana mantuvo una relación! ¿Qué hace ahí y qué tiene que ver con todo eso?

Mientras tanto, la joven recibe una llamada en la que le amenaza con matar a Ilgaz si no cierra el caso.

En el próximo capítulo veremos a Ceylin, muy preocupada con la llamada e intentando disimular al preguntarle Ilgaz y Eren quién le ha llamado y si ocurre algo. ¿Les contará ella la verdad?

Pero esta no será la única amenaza. Un hombre amenazará también a Parla en su casa y volverá a decirle que algo malo le pasará al fiscal Kaya, si no ponen fin a ese caso. ¿Quién estará detrás de todas estas amenazas? Además, parece que no solo Ilgaz estará en peligro.

Yekta parecerá otra persona. Ahora el falso abogado se sentirá cada vez más orgulloso de su hijo biológico, Ömer, y cada vez tendrá un trato mejor con él.

Por otro lado, Derya, que está embaraza, le contará a Ceylin que tiene miedo de perder al bebé y que la historia se repite porque ya tuvo un aborto tras la muerte de su marido. ¿Le contará por fin a Pars que van a convertirse en papás?

¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!