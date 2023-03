Tuğçe le confiesa a su padre adoptivo toda la verdad: “Eren es mi padre biológico”

Tuğçe junto a Çinar, Parla y Merve han sido detenidos después de que se saltasen un control policial y que descubriesen un cadáver en el maletero de su coche.

Hasta que no se aclare si los jóvenes están o no implicados en el caso, tendrán que pasar un tiempo en el calabozo.

Eren va a buscar a su hija para llevarla mientras ella le insiste que no la lleve que ella no es ninguna asesina. El policía le dice que no se preocupe y que estará a su lado pase lo que pase: “Saldremos de esta juntos”.

Tuğçe, con lágrimas en los ojos, se abalanza sobre Eren para abrazarle mientras él se queda muy sorprendido ante esta gran muestra de cariño. En ese momento, llega el padre adoptivo de la joven y se queda sin palabras. “¿Qué haces con mi hija?”, dice el hombre pensando que Eren se está sobrepasando con su hija.

La madre de Tuğçe sale en su defensa diciendo que tenga respeto ya que es un policía y la joven le dice que no es solo un policía, sino que también… ¡Eren es su padre!

El padre adoptivo se queda sin palabras ante la noticia bomba que acaba de soltar la joven. Se enfrenta a su mujer a la cual amenaza, pero ella se defiende y le dice que no se irá de allí sin su hija.

¿Se vengará el padre adoptivo de Tuğçe de Eren ahora que sabe la verdad?