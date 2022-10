La sorprendente confesión de Metin que deja a Ilgaz muy confundido: "Aquella vez culpamos a un inocente. Era el padre de Ceylin"

Ilgaz le echa en cara a su padre que no sabe por qué estuvo a punto de quitarse la vida.

Metin, entonces cree que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y que su hijo sepa la verdad.

El hombre le cuenta a Ilgaz que cuando su mujer se puso enferma, la casa se le vino encima. Después, le prometió a su esposa que no se rendiría y que haría todo lo que estuviese en su mano para encontrar una cura contra su enfermedad.

Un compañero suyo le ofreció ayuda para pagar un tratamiento muy caro y poder contactar con los mejores médicos. Pasado el tiempo, ese compañero le pidió que le devolviera el favor cometiendo un delito: Soltó a los culpables de un caso de contrabando y metió en la cárcel a una persona que era totalmente inocente: Zafer, el padre de Ceylin.

Metin, que no pudo soportar lo que hizo, se arrepiente mucho de ese capítulo de su vida que le gustaría no haber tenido que abrir nunca. Para que no le persiguiese ese sentimiento de culpa, intentó limpiar su conciencia ayudando a la familia Erguvan a pagar el alquiler de su casa y becando a Inci.