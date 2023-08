Ilgaz le confiesa a Ceylin su mayor trauma... ¡Y ella no puede evitar sentirse culpable por mentirle!

Ceylin no puede evitar sentirse culpable por mentirle a su marido y tras una llamada de Eren, no puede volver a dormir. Ilgaz se despierta en mitad de la noche y al ver a la joven Erguvan en el balcón se acerca a ella: ¿por qué no está en la cama? Ella le acaba confesando que se ha acordado de su abuelo y él, como si supiese lo que está pasando, afirma que guardar secretos hace enfermar el alma.

Después, Ilgaz se sincera y le cuenta a Ceylin cómo conoció a su abuelo. Al principio el fiscal no conocía los lazos de sangre que le unían a ese hombre y, aun así, iba todos los días al parque para ver a Merdan. Y cuando se enteró de que le ocultó quien era... ¡estuvo sin hablarle años!

Ilgaz relata que descubrir ese hecho le hizo sufrir mucho y que nunca ha podido llegar a perdonarlo. El fiscal Kaya confiesa que desde entonces no puede soportar que la gente le oculte las cosas y le mienta.

Cuando el marido de Ceylin acaba su relato, ella intenta decirle algo; pero él afirma que es hora de dormir... ¿le acabará diciendo la verdad?