Ilgaz acaba confesando la relación que mantuvo con Iclal: “No llegamos a salir juntos"

Ceylin sigue empeñada en descubrir lo que realmente unió en el pasado a Ilgaz y Ceylin. Está convencida de que hubo una relación entre ellos, aunque el fiscal le ha asegurado que no vea cosas donde no las hay.

Eren le pregunta a Ilgaz que parece que Iclal la ha tomado con él desde el numerito que montó el otro día cuando, algo que le ha sorprendido ya que pensaba que llevaban bien.

Ilgaz le cuenta que fue el fiscal del caso de la muerte del padre de la nueva fiscal y él permitió que el culpable quedase en libertad. Desde entonces, Iclal lo tiene enfilado, aunque Ceylin no lo sabe.

Eren anima a su amiga a que se lo cuente a su amigo, pero él le dice que no quiere contarle nada ya que si no tendría que contarle otras muchas cosas. El policía se queda sorprendido y le responde que él no dirá nada ahora que por fin han superado lo de Firat, que es el ex de Ceylin.

El fiscal Kaya le responde que no tiene nada que ver ya que Ceylin y Firat fueron pareja y ellos no: “No llegamos a salir a juntos”. ¿En algún momento Ilgaz podrá contarle toda la verdad a Ceylin?