La confesión más dura de Ceylin: “No sé si voy a poder perdonar a mi familia”

Ceylin e Ilgaz han decidido romper su relación. ¿Será para siempre? Ilgaz no le perdona a su mujer que ayudase a su sobrina Parla a huir para no ser juzgada por el asesinato de Serdar, y ella no le perdona a su marido que haya elegido a la justicia antes que, a su familia, ya que él podría haber evitado que fuesen condenados a prisión preventiva.

La pareja rompe su relación entre lágrimas y ella se va a dormir a su despacho y él se queda en la casa de ambos. Pars y Eren van a visitar a Ilgaz en estos momentos tan complicados y Derya va a mostrarle todo su apoyo a la joven abogada.

La fiscal se disculpa por el mal comportamiento que ha tenido con ella últimamente. Le dice que fue dura con ella para que su relación el trabajo no interfiriese en su amistad: “Perdóname”.

Ceylin acepta sus disculpas, pero le confiesa que no sabe si será capaz de perdonar a su familia. Le confiesa que está muy enfadada con ellos porque es la primera vez que piensa que le han abandonado. No puede perdonarlos ya que por su culpa ahora ella odia a Ilgaz, aunque a la vez no puede dejar de quererlo.

Además, le dice, que está hundida al ser consciente de que el hombre de su vida ya no vaya a estar nunca más en ella.

Derya le aconseja que no pague toda su rabia con ellos y con Ilgaz y que también debe intentar entender la postura de Ilgaz. “Elige ser feliz”. ¿Hará caso Ceylin a los consejos de su amiga?