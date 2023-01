Ceylin recibe la visita de Ilgaz tras ingresar en prisión: “No soporto verte llorar”

Ceylin ha ingresado en prisión tras ser acusada de matar a Engin. La joven no es capaz de recordar prácticamente nada de lo que pasó aquella noche en el bosque, aunque cada vez tiene más miedo por si realmente fue ella la que mató al abogado.

Pasa sus primeras horas en prisión triste y desanimada hasta que recibe la visita que tanto necesitaba… ¡Es Ilgaz! La pareja se reencuentra con un emotivo abrazo mientras Ceylin no puede parar de llorar.

Ilgaz, con cariño, le pide que no llore porque no puede soportar verla así. El fiscal le dice que debe tener paciencia y que, para sacarla de allí, tiene que intentar recordar lo que pasó aquella noche.

“No has hecho nada. No te tortures más”, le dice con ternura Ilgaz que no puede esperar el momento de que Ceylin sea libre y puedan empezar una vida juntos. ¿Estará Ceylin más cerca de la libertad?