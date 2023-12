Ceylin queda en libertad y Metin está fuera de peligro tras haber sufrido un infarto

Ceylin se enfrenta al juicio tras ser acusada de matar al fiscal Kaya. Ella es inocente, pero Ömer se ha encargado de poner todas las pruebas para que ella sea la principal sospechosa.

Ceylin le dice al juez que no tenía ningún motivo para matar a su marido y que ambos se querían con locura: “Me acusan de un delito con pruebas manipuladas”, insiste volviendo a decir que ella no mató a Ilgaz.

Por su parte, Yekta empieza su discurso defendiendo a Ceylin ante la atenta mirada de Turgut Ali que no dice ni una palabra. El falso abogado insiste que dejen a la joven en libertad ya que no hay riesgo de su fuga y argumenta, además, que no se le permitió asistir a su entierro.

Finalmente, Ceylin… ¡es liberada! La joven Erguvan queda en libertad mientras Metin despierta en el hospital tras sufrir un infarto. ¡Por fin buenas noticias!