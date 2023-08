Çetin le desvela a Aylin el motivo de su mentira: “Soy del Servicio de Inteligencia de este país”

Aylin y Çetin tenían una relación amorosa hasta que Osman descubrió que el amante de su todavía mujer no era quien decía ser. El padre de Parla advirtió varias veces a la hermana de Ceylin, pero ella hacía caso omiso. Desesperado, Osman buscó ayuda en la joven Erguvan, quien descubrió que, efectivamente, le estaba mintiendo.

Aunque al principio Aylin se tomó esa preocupación excesiva por su familia muy mal, acaba reculando y le exige a su pareja sentimental explicaciones... ¿por qué no le decía quién era de verdad si tanto la quería? Çetin le dio entonces una respuesta que ella no esperaba: no puede descubrirle su verdadera identidad.

Harta de mentiras, la hermana de Ceylin decide cortar cualquier relación con este misterioso hombre. Sin embargo, Çetin no se desvincula totalmente de ella y un día aparece de repente para - según él - contarle la verdad.

Ambos se dirigen hasta un lugar alejado de la ciudad para que nadie pueda escucharlos... ¡incluso él le quita el teléfono móvil para que no grabe la conversación! Finalmente, Çetin confiesa: “Soy del Servicio de Inteligencia de este país”. ¿Le estará diciendo la verdad?