Timur, fuera de control tras ver a Bahar besando a Evren: "Pensé que tendríamos una oportunidad"

La ira siempre llega después de la negación. Bahar lo sabe, lo siente, pero esta vez no es solo la suya la que la consume.

Al regresar a la mansión, se ha encontrado con Timur esperándola en la entrada. Ha visto el beso con Evren y su mundo se ha derrumbado. "Quería detenerte, pero ha sido en vano. Ahora me doy cuenta de que te hice pedazos, estoy muy dolido. Solo tengo una cosa que decirte: no importa lo que hagas, no podrás olvidarme", le ha dicho borracho.

Cada palabra suya ha sido un puñal. Porque Timur no quiere perderla, pero tampoco le permite ser feliz. Él apostó por Rengin, la humilló, la dejó de lado, y ahora que Bahar intenta avanzar, no lo soporta.

En un intento de justificarse, le ha dicho que defendió a Evren en la junta por ella, pero Bahar no ha caído en su juego:: "Solo hiciste lo correcto, no me hiciste un favor".

Uras y Umay, al escuchar los gritos, han salido para ver qué pasaba y han puesto fin a la discusión entre sus padres. Todo ha llegado demasiado lejos. "Pensé que tendríamos una oportunidad, pero ya veo que no. No hay sitio para mí en esta casa". Timur, tambaleándose, se ha alejado con la botella en la mano.

Bahar ha roto a llorar. Se ha sentido despreciada y humillada. Él destruyó su matrimonio, pero sigue creyendo que tiene derecho a decidir sobre su vida.