“¿Quieres que me apague? No lo haré”: Bahar, más fuerte que nunca ante Timur tras perder la mansión

Timur no ha podido evitarlo. Después del bochornoso escándalo que ha montado Rengin al anunciar que la mansión ya no es de Bahar, las heridas han vuelto a abrirse… y esta vez, no hay forma de disimular el dolor.

Humillado, roto por dentro y sin saber cómo volver atrás, Timur ha intentado desviar el foco. Y ha terminado echándole en cara a Bahar sus sentimientos por Evren, convencido de que se ha enamorado del hombre equivocado.

Pero Bahar no ha dudado ni un segundo. “No tienes derecho a opinar sobre mi vida. Tú has elegido estar con Rengin. Yo también tengo derecho a rehacer la mía”, le ha dejado bien claro.

Timur se ha disculpado pero, esta vez, Bahar ha hablado más fuerte que nunca: “¿Quieres que me rinda? ¿Que me apague? No lo haré”. Él aún sueña con la mujer que ella fue, pero esa ya no está: “Ya no tengo lágrimas que derramar. No me quedan”.

Bahar ha cambiado y, ahora, está lista para ser ella… sin pedir permiso.