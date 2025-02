"Una mujer madura puede tener novio": Nevra defiende su derecho a amar tras ser pillada por Timur

Nevra ha invitado a su novio a la mansión con la esperanza de distraerse y no pensar demasiado en su enfermedad ni en la operación que se avecina. En el salón, mientras disfrutaban de un café, ella ha aprovechado el momento para abrir su corazón y agradecerle todo lo que hace por verla feliz: "Eres la única persona que me alegra el día, y que estés conmigo me tranquiliza".

Sin embargo, el momento íntimo se ha roto cuando Timur, que lo ha escuchado todo, ha entrado de improviso y ha preguntado quién era ese hombre. Sin esperar respuesta, lo ha invitado a marcharse de manera cortante.

Poco después, a solas, Nevra ha defendido su derecho a tener compañía diciendo: "Una mujer madura puede tener novio". Sin poder ocultar su frustración, ha gritado dejando clara su postura: "¡Necesito un amigo que me haga compañía!" y ha insistido en que solo estaban tomando un café.

¿Por qué a Timur le molesta que su madre sea feliz con otro hombre? ¿Acaso teme perder su lugar en su vida?