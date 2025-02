¡La cuenta atrás ha comenzado! Timur pone fecha a la confesión que pondrá en juego su futuro con Bahar y Rengin

Çağla ha preguntado directamente a Timur si Parla es su hija, y su silencio ha sido suficiente para delatarlo. "¡Estoy tan alucinada que no sé qué decirte, maldito seas!", le ha gritado, sin poder contenerse.

La mejor amiga de Bahar no entiende cómo Timur ha podido callarse algo tan importante durante tanto tiempo. "Voy a contárselo a Bahar ahora mismo", le ha advertido, decidida. Pero Timur le ha pedido que no lo haga. "Soy yo quien debe decírselo. No tengo nada que perder. Se lo diré después de la operación de mi madre, y si no lo hago, entonces se lo dices tú", ha respondido.

Su relación con Rengin ha destrozado su matrimonio con Bahar. Pero lo peor está por llegar: Parla, la hija que tiene con ella, es el gran secreto que aún no ha contado. Ahora, Timur ha decidido contarle toda la verdad a su todavía esposa. ¿Qué hará Bahar cuando lo sepa? La cuenta atrás ha comenzado, y el cirujano sabe que está a punto de perderlo todo. Con su futuro con Bahar en juego, todo está por decidirse, y la verdad está a punto de salir a la luz…